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Мэр Кемерова рассказал подробности о переломе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/ilyaseredyuk

Глава города Кемерова Илья Середюк, госпитализированный с переломами пяти ребер, рассказал, как он получил травму.

«В минувшее воскресенье в первой половине дня занимался хозяйственными делами, перетаскивал ящик с инструментами, оступился и с высоты полтора метра упал на левый бок», — рассказал мэр в Instagram, чтобы пресечь слухи.

Он сделал рентген, который показал перелом пяти ребер, и решил лечиться в больнице.

Середюк отметил, что в первый же день его посетил губернатор Сергей Цивилев. Глава города чувствует себя хорошо.

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