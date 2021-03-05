Мэр Кемерова рассказал подробности о переломе

Глава города Кемерова Илья Середюк, госпитализированный с переломами пяти ребер, рассказал, как он получил травму.

«В минувшее воскресенье в первой половине дня занимался хозяйственными делами, перетаскивал ящик с инструментами, оступился и с высоты полтора метра упал на левый бок», — рассказал мэр в Instagram, чтобы пресечь слухи.

Он сделал рентген, который показал перелом пяти ребер, и решил лечиться в больнице.

Середюк отметил, что в первый же день его посетил губернатор Сергей Цивилев. Глава города чувствует себя хорошо.