Путин предложил новые формы сбора доказательств по уголовным делам

Новые формы сбора доказательств по уголовным делам нужно ввести в России, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД. По словам главы государства, такое решение необходимо с учетом изменения криминальных угроз и развития технологий.

«Обстановка прошлого года, вызванная пандемией, затруднила возможности для проведения следственных действий, оперативного раскрытия преступлений», — напомнил Путин, подчеркнув при этом, что характер криминальных угроз меняется из-за передовых технологий.

Президент отметил, что число преступлений в сфере информационных технологий за последние шесть лет возросло более чем в десять раз. Он также признал, что правоохранительные органы не успевают за развитием различных услуг в интернете.

«В этой связи важно проработать вопрос о включении в уголовный процесс новых форм сбора доказательств, в том числе в тех случаях, когда участники следственных действий объективно не могут явиться к месту их проведения», — цитирует Путина сайт Кремля.

Глава государства подчеркнул, что МВД должно эффективно ответить на высокотехнологичный криминальный вызов, защитить граждан и добросовестный бизнес, который активно осваивает цифровое пространство.