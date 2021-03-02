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Рок-певец Элис Купер выпустил новый альбом «Detroit Stories»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Markus Felix | PushingPixels (contact me) / CC BY-SA 4.0

Новый альбом рокера Элиса Купера «Detroit Stories» состоит из 15 композиций, записанных при участии музыкантов из первого состава группы Купера.

«Откройте для себя мои "Детройтские истории" в том виде, в каком они должны быть рассказаны», — написал Купер в Instagram в день премьеры альбома.

Артист также сообщил, что на альбом его вдохновил родной Детройт и музыка, написанная там в период с 1960 по 1970-е годы.

Купер был одним из первых шок-рокеров и стал королем этого жанра. Артист за время карьеры выпустил почти 30 альбомов, из них шесть пластинок стали платиновыми, и две золотыми.

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Топ комментариев

WSG0600-164-164

Враги не стесняются, что продались США, пора на всех закупить ледорубы, как при Сталине.

Dimank

Ну, ну. Сказочница. Давление там нашла. Это у неё давление есть - надо западные советы отрабатывать

Alexander222

Может нынешнему "руководству" страны стоит задуматься о том, что, не цены стали высокими, а доходы населения...

лачинов

А спорим что неурожай оливок в Испании приведет к росту цен на все виды растительного масла в РФ !
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