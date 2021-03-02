Рок-певец Элис Купер выпустил новый альбом «Detroit Stories»

Новый альбом рокера Элиса Купера «Detroit Stories» состоит из 15 композиций, записанных при участии музыкантов из первого состава группы Купера.

«Откройте для себя мои "Детройтские истории" в том виде, в каком они должны быть рассказаны», — написал Купер в Instagram в день премьеры альбома.

Артист также сообщил, что на альбом его вдохновил родной Детройт и музыка, написанная там в период с 1960 по 1970-е годы.

Купер был одним из первых шок-рокеров и стал королем этого жанра. Артист за время карьеры выпустил почти 30 альбомов, из них шесть пластинок стали платиновыми, и две золотыми.