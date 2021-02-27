Найдены пропавшие на севере Красноярского края девочки-подростки

Пропавшие в Таймырском районе Красноярского края две одиннадцатилетние девочки найдены, сообщается на сайте регионального главка МВД.

«На севере Красноярского края сотрудники ОМВД России по Таймырскому району нашли школьниц, пропавших накануне вечером», — говорится в сообщении. Девочки не вернулись домой в городе Дудинка, после чего родители забили тревогу.

Отмечается, что жизни и здоровью девочек ничего не угрожает. Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних работают с родственниками и школьницами, чтобы установить обстоятельства и причины ухода детей.

Всего в поисках детей принимали участие более 50 сотрудников полиции. Родители девочек обратились в правоохранительные органы накануне. В Дудинке сейчас установились 40-градусные морозы.