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Найдены пропавшие на севере Красноярского края девочки-подростки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пропавшие в Таймырском районе Красноярского края две одиннадцатилетние девочки найдены, сообщается на сайте регионального главка МВД.

«На севере Красноярского края сотрудники ОМВД России по Таймырскому району нашли школьниц, пропавших накануне вечером», — говорится в сообщении. Девочки не вернулись домой в городе Дудинка, после чего родители забили тревогу.

Отмечается, что жизни и здоровью девочек ничего не угрожает. Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних работают с родственниками и школьницами, чтобы установить обстоятельства и причины ухода детей.

Всего в поисках детей принимали участие более 50 сотрудников полиции. Родители девочек обратились в правоохранительные органы накануне. В Дудинке сейчас установились 40-градусные морозы.

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Найдены пропавшие на севере Красноярского края девочки-подростки
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