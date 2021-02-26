Ученых встревожило беспрецедентное замедление Гольфстрима

Беспрецедентное замедление Гольфстрима может привести к возникновению экстремальных погодных условий в Европе, сообщает Потсдамский институт изучения климатических изменений.

Течение Гольфстрим словно огромный конвейер несет теплую поверхностную воду с экватора на север, в обратную сторону устремляется холодная и менее соленая вода. Но с середины XX века началось резкое замедление течения.

Его движущая сила — различная плотность воды в океане: теплая и соленая движется с юга на север, где она охлаждается и, таким образом, становится более плотной. Когда она становится достаточно тяжелой, вода опускается в более глубокие слои океана и течет обратно на юг.

Глобальное потепление нарушает этот механизм. Увеличение количества осадков и таяние ледников Гренландии добавляют пресной воды к поверхности океана. Это снижает соленость и, следовательно, плотность воды, препятствуя ее погружению и таким образом ослабляя Гольфстрим, считают ученые.

В Европе дальнейшее замедление Гольфстрима приведет к экстремальным погодным явлениям, в том числе усилению зимних штормов и сильной жаре летом.