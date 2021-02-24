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Xiаomi выпустит автомобиль

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Plerxemo / CC BY-SA 3.0

Xiаomi собирается выпустить собственный автомобиль в ближайшие годы — проект может возглавить основатель компании Лэй Цзюнь.

Топ-менеджеры Xiaomi изучают возможность выхода на автомобильный рынок, пишет китайское издание Donews.

У корпорации пока нет четкого плана относительно создания собственного автомобиля, но вполне возможно, что проект будет курировать основатель компании Лэй Цзюнь.

Лэй Цзюнь неоднократно рассматривал возможность строительства автомобиля Xiaomi — в последний раз это было в 2019 году.

По словам одного из инсайдеров, сложность в том, что Xiaomi не имеет собственных наработок в области беспилотных технологий, как ее конкуренты, например, китайская компания Baidu. К тому же у компании сильная доля на рынке смартфонов, поэтому задача развития данного сегмента является приоритетной.

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