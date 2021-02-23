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Российские «Терминаторы» получат умные боеприпасы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Dmitriy Fomin / CC BY 2.0

Государственные испытания 30-миллиметровых боеприпасов с дистанционным подрывом для боевых машин поддержки танков «Терминатор» стартуют в апреле 2021 года, сообщил гендиректор предприятия-разработчика снарядов «Прибор» Юрий Набоков.

«Думаю, что к концу следующего года боеприпасы с дистанционным подрывом будут готовы, мы закладываем на испытания где-то восемь — девять месяцев, затем предстоят формальные процедуры оформления документов», — цитирует Набокова РИА Новости.

Боевая машина поддержки танков «Терминатор» принята на вооружение российской армии в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, а также четырех противотанковых управляемых ракет 9М120-1 типа «Атака» с лазерной системой наведения.

Также «на борту» боевого «Терминатора» два гранатомета АГС-17 и 7,62-миллиметровый модернизированный танковый пулемет Калашникова. Первый контракт на поставку вооруженным силам России этой техники был подписан в ходе научно-технического форума «Армия-2017».

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Оборона #Оружие #ОПК
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