Рогозин подшутил над посадкой американского марсохода

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал мем в Twitter в ответ на посадку американского аппарата Perseverance на Марсе и публикацию первой фотографии с него.
«Первое, что увидели американцы на Марсе», — пошутил глава Роскосмоса.
Первое, что увидели американцы на Марсе pic.twitter.com/rsCgSh4hB7— РОГОЗИН (@Rogozin) February 19, 2021
Рогозин наложил на первый снимок марсохода свой портрет, будто он заглянул в камеру Perseverance сразу после его посадки.
Американский марсоход Perseverance («Настойчивый») успешно сел на Красной планете в четверг, 18 февраля. Ракета-носитель Atlas V стартовала в июле 2020 года.
Специалисты NASA рассчитывают с помощью аппарата обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе.