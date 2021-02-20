Рогозин подшутил над посадкой американского марсохода

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал мем в Twitter в ответ на посадку американского аппарата Perseverance на Марсе и публикацию первой фотографии с него.

«Первое, что увидели американцы на Марсе», — пошутил глава Роскосмоса.

Первое, что увидели американцы на Марсе pic.twitter.com/rsCgSh4hB7 — РОГОЗИН (@Rogozin) February 19, 2021

Рогозин наложил на первый снимок марсохода свой портрет, будто он заглянул в камеру Perseverance сразу после его посадки.

Американский марсоход Perseverance («Настойчивый») успешно сел на Красной планете в четверг, 18 февраля. Ракета-носитель Atlas V стартовала в июле 2020 года.

Специалисты NASA рассчитывают с помощью аппарата обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе.