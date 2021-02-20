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Рогозин подшутил над посадкой американского марсохода

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал мем в Twitter в ответ на посадку американского аппарата Perseverance на Марсе и публикацию первой фотографии с него.

«Первое, что увидели американцы на Марсе», — пошутил глава Роскосмоса. 

Рогозин наложил на первый снимок марсохода свой портрет, будто он заглянул в камеру Perseverance сразу после его посадки.

Американский марсоход Perseverance («Настойчивый») успешно сел на Красной планете в четверг, 18 февраля. Ракета-носитель Atlas V стартовала в июле 2020 года.

Специалисты NASA рассчитывают с помощью аппарата обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе.

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