Владельцы новосибирских заправок пожаловались на перебои с бензином

Независимые нефтетрейдеры в Новосибирской области обратились к региональным властям с просьбой повлиять на ситуацию с дефицитом топлива в регионе, которая грозит закрытием независимых АЗС. Основной поставщик оптового топлива — «Газпромнефть» отрицает проблемы с поставками.

«В этом году уже были ситуации, когда буквально колонки были замотаны на АЗС. Это были краткосрочные периоды — на один-два дня. "Газпромнефть" старалась не прекращать полностью реализации. Однако ситуация на рынке непростая»,— сказала «Коммерсанту» президент «Сибирь-ГСМ» Юлия Золотовская.

О перебоях с поставками АИ-95 рассказал совладелец новосибирской сети АЗС «Прайм» Геннадий Панкеев. «Мы работаем только с "Газпромнефтью", а она несколько дней в январе не могла поставить бензин. Мы сохраняли остаток и продавали только по корпоративным картам, а для физлиц останавливали продажу»,— сказал он.

Золотовская объясняет сложившуюся ситуацию ростом экспортных цен на бензин, что привело к острой его нехватке на внутреннем рынке, а также «ошибкой стратегического планирования» со стороны вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК).

При этом закупочная стоимость бензина в регионах Сибири с начала года увеличилась на 15–17%. При этом розничные цены на заправках выросли не столь существенно — на 2–3%. Участники рынка опасаются закрытия независимых АЗС и усугубления ситуации с суррогатом.

«Газпромнефть» сообщила, что компания «регион полностью обеспечен ресурсом для выполнения существующих заявок в настоящее время и в будущем».