«Крайснефть» возобновила продажу бензина в Иркутске

Сеть «Крайснефть» сообщила о возобновлении продажи бензина Аи-95 и Аи-98 на АЗС в Иркутской области, где были перебои с топливом.

«На наших АЗС возобновлены продажи АИ-95 и АИ-98 в Иркутске. В ближайшее время топливо поступит на все АЗС сети», – сказано в сообщении на сайте компании.

«Крайснефть» – одна из крупнейших сетей в Приангарье. У нее 49 АЗС в Иркутской области и две нефтебазы в Иркутске и Ангарске.

Иркутская область – второй регион, который столкнулся с дефицитом бензина. Ранее топлива перестало хватать в Хабаровском крае, из-за этого выросли цены. Сейчас дефицит Аи-92 ликвидирован, с Аи-95 все еще есть проблемы.