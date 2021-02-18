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«Крайснефть» возобновила продажу бензина в Иркутске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Леонид Леонидов Sibnet.ru

Сеть «Крайснефть» сообщила о возобновлении продажи бензина Аи-95 и Аи-98 на АЗС в Иркутской области, где были перебои с топливом.

«На наших АЗС возобновлены продажи АИ-95 и АИ-98 в Иркутске. В ближайшее время топливо поступит на все АЗС сети», – сказано в сообщении на сайте компании.

«Крайснефть» – одна из крупнейших сетей в Приангарье. У нее 49 АЗС в Иркутской области и две нефтебазы в Иркутске и Ангарске.

Иркутская область – второй регион, который столкнулся с дефицитом бензина. Ранее топлива перестало хватать в Хабаровском крае, из-за этого выросли цены. Сейчас дефицит Аи-92 ликвидирован, с Аи-95 все еще есть проблемы.

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