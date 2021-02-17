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Мэр Новосибирска назвал причину хронических пробок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Число личных автомобилей в Новосибирске выросло за год на 115 тысяч, это одна из главных причин пробок в городе, сообщил мэр города Анатолий Локоть в среду на сессии горсовета.

Он отметил, что в 2020 году в Новосибирске зарегистрировали 467 тысяч машин, что на 115 тысяч больше, чем годом ранее.

«Это первая причина хронического заболевания — наших пробок. Необходимо изменить транспортный каркас города. Особенно в направлении отдаленных микрорайонов, выездных трасс из Новосибирска», — отметил мэр.

По его словам, быстро поменять каркас дорог не получиться. Нужно искать альтернативные пути движения. 

Он отметил, что в прошлом году было сдано 45 километров дорог за 2,5 миллиарда рублей. В том числе сдан новый участок улицы Титова.  При этом, в 2021 году количества средств на ремонт и строительство дорог сократят из-за убыточного бюджета.

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