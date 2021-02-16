Исследователи изучат гены «проблемных» школьников в Новосибирске

Ученые проводят эксперимент в новосибирских школах, они изучают связь генетики и склонности к асоциальному поведению и возможности его скорректировать, сообщил завмежинститутским сектором молекулярной эпидемиологии и эволюции человека Институт цитологии и генетики СО РАН Владимир Максимов.

Ученые в рамках эксперимента хотят получить ответ на вопрос: смогут ли знания о тех или иных генетических особенностях ребенка помочь скорректировать его поведение. Исследование проводится на учениках 5—11 классов в Новосибирске. Анализируются три самых изученных гена.

Участие только по желанию учеников и родителей. Стоимость проведения генетического исследования для участников проекта составляет 600 рублей за один ген.

«Это не какие-то "гены преступника", а варианты нормы. Один ген или полиморфизм не может полностью определять поведение человека. Но на больших группах какие-то закономерности все-таки просматриваются, — цитирует «Наука в Сибири» Максимова.

К тому же многое зависит от того, в какую сторону будет направлен имеющийся потенциал. Так, определенные генотипы часто встречаются у детей с асоциальным поведением, но, с другой стороны, они же преобладают у успешных спортсменов, военных.

«Генетическая особенность сама по себе ничего не решает. В том-то и преимущество этого проекта, что психолог знает ребенка и с других сторон. Информация о генетических особенностях — всего лишь дополнительный инструмент в его арсенале. Ими могут объясняться некоторые поведенческие трудности. Возможно, опираясь на эти знания, можно будет лучше подобрать методики работы с конкретным ребенком», — сказал Максимов.

По словам ученого, основной этап работы должен был завершиться еще в прошлом году, но его реализации помешала пандемия. Первые конкретные результаты планируется получить не раньше начала следующего учебного года.