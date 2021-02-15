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Супермодель Хелена Кристенсен разделась до белья на морозе

Источник:
Sibnet.ru
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Датская 52-летняя модель Хелена Кристенсен опубликовала фотографии в нижнем белье на фоне сугробов.

На одном снимке Кристенсен босиком пробирается по снегу к воде, на втором — стоит в воде. «В поисках прорубей», — подписала снимки супермодель.

Подписчики осудили модель за безответственное отношение к своему здоровью ради популярности и красивых снимков. В комментариях ее предупредили, что после такой прогулки она может заболеть пневмонией.

Хелена Кристенсен — одна из самых узнаваемых моделей 1990-х годов. В 90-х встречалась с Леонардо Ди Каприо, который моложе Хелены на шесть лет. Сейчас Кристенсен занимается не только модельным бизнесом, но и фотографией.

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