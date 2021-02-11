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Неофициальный краш-тест определил слабое место Lada Vesta

Источник:
Sibnet.ru
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Блогер AcademeG устроил пятилетней Lada Vesta краш-тест по собственной методике — у машины сильно деформировался кузов, хотя ее скорость была невысокой, видео опубликовано на YouTube.

AcademeG разбивает автомобили о столб, используя специальную платформу. Vesta 2016 года выпуска двигалась со скоростью 39 километров в час, после удара геометрия кузова полностью нарушилась.

«Она реально ехала медленно, но при этом завинтило ее хорошо. Кузов глобально пытается сопротивляться. Абсолютно не сработал основной ложерон, а это жесткость кузова. Возможно, мало железа в порогах. Очень слабая верхняя стойка», — прокомментировал результаты испытатель.

Он отметил, что сработала система ГЛОНАСС — оператор несколько раз спросила, все ли в порядке. И удивился, что раскрылись две фронтальные подушки безопасности при боковом ударе.

Lada Vesta уже подвергали краш-тесту по методике ARCAP, которая предусматривает столкновение с неподвижным деформируемым барьером с 40% перекрытием на скорости 64 километров в час. Тогда модель получила наивысший рейтинг — четыре звезды.

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