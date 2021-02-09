НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль отказался от «кошек-мышек» с оппозицией

Источник:
РИА Новости
315 7
Фото: © пресс-служба президента РФ

Власти не будут играть с оппозицией в «кошки-мышки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя анонсированную акцию сторонников Алексея Навального «Любовь сильнее страха».

Ранее оппозиция призвала своих сторонников выйти вечером 14 февраля, в День святого Валентина, во дворы домов и постоять несколько минут, включив фонарики на телефонах и направив устройства вверх.

Песков затруднился ответить, будут ли это расценивать как призыв к несанкционированной акции, но предупредил об ответственности для нарушителей закона. «В кошки-мышки ни с кем играть не будем, но, безусловно, все наши правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности»,— сказал он.

Сторонники Навального в этом году провели три протестных акции — 23 и 31 января, а также 2 февраля. Участники незаконных шествий требовали освободить оппозиционера, которому суд заменил условный срок по делу «Ив Роше» на реальное заключение.

Еще по теме
Захарова сравнила украинцев и кроликов
Почти 200 актеров и режиссеров подписали петицию о митингах
Европейские страны выдворят российских дипломатов
Путин похвалил ученых за вакцины от коронавируса
смотреть все
Политика #Россия
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Картина дня
Кремль отказался от «кошек-мышек» с оппозицией
Захарова сравнила украинцев и кроликов
Пиву рассчитают минимальную цену
Грузовой корабль «Прогресс МС-15» сгорел в атмосфере
Подробности
•
Байкал стал ловушкой для космической информации
•
Новосибирские авиаторы начали испытания Як-40 с электродвигателем
•
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
•
Самые ожидаемые игры 2021 года
Как это работает
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Общепиту в Томске разрешили работать по ночам
Сибирь 09.02.2021 18:04
Мужчина погиб во время уборки снега в Томске
Сибирь 09.02.2021 16:58
Жительница Тувы заказала убийство восьмилетней девочки ради наследства
Сибирь 09.02.2021 16:29
Защита Кляйна попросила остановить следствие на время лечения
Сибирь 09.02.2021 16:15
Самое популярное
Кофе оказался природным антибиотиком
6037
Китай похоронил танковую промышленность Украины
4113
Михаил Ефремов «исчез» из колонии
3887
Байден пообещал заставить Россию «заплатить за все»
3550
Обсуждение (7)
Картина дня
Кремль отказался от «кошек-мышек» с оппозицией
Захарова сравнила украинцев и кроликов
Пиву рассчитают минимальную цену
Грузовой корабль «Прогресс МС-15» сгорел в атмосфере
Актуальные темы
Дела Навального
202
Бывший СССР
36
Человек и космос
88
Русские машины
36
Климатические войны
43
Подробности
Байкал стал ловушкой для космической информации
Новосибирские авиаторы начали испытания Як-40 с электродвигателем
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
Самые ожидаемые игры 2021 года
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

lex-on

А себе зп поднимать не мешают им чёрные полосы.Хотел бы я на них посмотреть как они проживу на 8тысяч...

Grossmeister38rus

Подняли пенсионный возраст, теперь хвалятся , что пенсия 15–16 тысяч рублей

-Керя-

Перед поднятием пенсионного возраста с молчаливым согласия народа Путин обещал достойный уровень пенсии...

Uynachalnica

ЦитатаПо его словам, повысить благосостояние пенсионеров мешают «черные полосы». - что же эти черные...
Sibnet.Ru