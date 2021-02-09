Кремль отказался от «кошек-мышек» с оппозицией

Власти не будут играть с оппозицией в «кошки-мышки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя анонсированную акцию сторонников Алексея Навального «Любовь сильнее страха».

Ранее оппозиция призвала своих сторонников выйти вечером 14 февраля, в День святого Валентина, во дворы домов и постоять несколько минут, включив фонарики на телефонах и направив устройства вверх.

Песков затруднился ответить, будут ли это расценивать как призыв к несанкционированной акции, но предупредил об ответственности для нарушителей закона. «В кошки-мышки ни с кем играть не будем, но, безусловно, все наши правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности»,— сказал он.

Сторонники Навального в этом году провели три протестных акции — 23 и 31 января, а также 2 февраля. Участники незаконных шествий требовали освободить оппозиционера, которому суд заменил условный срок по делу «Ив Роше» на реальное заключение.