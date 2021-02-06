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Кофе оказалось природным антибиотиком

Источник:
«Популярная механика»
139 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Кофе нередко стимулирует кишечник — каждый третий человек после приема этого напитка испытывает желание посетить туалет. Ученые изучили этот эффект и установили, что кофе является природным антибиотиком, который убивает бактерии кишечника.

Исследователи из Техасского университета изучали слабительный эффект кофе. Первоначально считалось, что виной всему кофеин, который «подстегивает» все процессы в организме человека. Но эксперименты показали, что кофе без кофеина также заставляло мышцы кишечника сокращаться.

Дальнейшее изучение феномена позволило установить его истинную причину — оказалось, что напиток частично убивает обитателей кишечника. У кофеманов в фекалиях обнаружили намного меньше бактерий по сравнению с теми, кто кофе вообще не пьет.

Ученые отмечают, что использование кофе в качестве антибактериального средства может оказаться перспективным направлением диетологии и медицины, так как подобное действие напитка в целом благотворно сказывается на организме.

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