Втрое больше нормы снега выпало за месяц в Иркутске

Более трех месячных норм осадков выпало в Иркутске за январь, ближайшие дни также ожидаются снежными, сообщила в четверг пресс-служба городской администрации.

«В течение января в Иркутске выпало более трех месячных норм осадков. По данным метеорологов, в ближайшие три дня на территории Иркутска ожидается снег», – сказано в сообщении.

По информации властей города, в связи с морозами после выпавшего в большом количестве снега в Иркутске образовались колеи и снежный накат.

«Это вызвало недовольство автомобилистов, многочисленные жалобы. Поэтому сегодня мы не можем отказаться от работы с материалами на основе соли. Только с помощью реагентов мы можем добиться нормативного состояния дороги», – пояснил директор МУП «ИркутскАвтодор» Михаил Малыхин.