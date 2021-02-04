США отложили санкции против «Северного потока — 2»

Соединенные Штаты примут решение о введении санкций против «Северного потока — 2» после завершения его строительства, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы будем мониторить деятельность по завершении [строительства] или сертификации газопровода. Если такая деятельность будет иметь место, мы примем решение о применимости санкций», — приводит ТАСС слова Прайса.

При этом он отметил, что «Северный поток — 2» — «плохая сделка» для Европы. США будут «тесно сотрудничать» с партнерами для «защиты от хищнического поведения, в том числе со стороны России», сказал глава пресс-служба Госдепа.

Ранее стало известно, что американцы впервые сигнализировали о готовности начать диалог о снятии санкций с «Северного потока — 2». В ответ они потребовали максимально учесть интересы Украины.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени трубопровод завершен на 94%.