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США отложили санкции против «Северного потока — 2»

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Соединенные Штаты примут решение о введении санкций против «Северного потока — 2» после завершения его строительства, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы будем мониторить деятельность по завершении [строительства] или сертификации газопровода. Если такая деятельность будет иметь место, мы примем решение о применимости санкций», — приводит ТАСС слова Прайса.

При этом он отметил, что «Северный поток — 2» — «плохая сделка» для Европы. США будут «тесно сотрудничать» с партнерами для «защиты от хищнического поведения, в том числе со стороны России», сказал глава пресс-служба Госдепа.

Ранее стало известно, что американцы впервые сигнализировали о готовности начать диалог о снятии санкций с «Северного потока — 2». В ответ они потребовали максимально учесть интересы Украины.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени трубопровод завершен на 94%.

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Alhazred

Вот вы либералы кровожадные.))) В борьбе за все доброе и светлое несогласных с вашим мнением готовы четвертовать.)))

Alhazred

Заменили условный срок на реальный, плюс отсидку под домашним арестом зачли один к одному. Но там ему...

Alhazred

"Маловато! Маловато будет!" (с) )))

djstanislove

На основании чего освободить? Потому что вам так захотелось? Или Ляксей у нас особенный? Надо было отмечаться...
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