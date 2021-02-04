Тува устранит транспортную тупиковость

Тува начнет в этом году строить дорогу до Республики Алтай, на эти цели правительство Республики выделило 70 миллионов рублей, транзит должен устранить транспортную тупиковость Тувы, сообщает пресс-служба главы региона.

«Туда уже есть народная дорога, по которой ездят люди. Надо начинать там, где фактически дороги нет и очень высокая аварийность. Но не по тому проекту, где все расписано от и до, и куда требуется 1,3 миллиарда рублей. Нужно начать приводить в порядок проблемные участки», — отметил глава Тувы Шолбан Кара-Оол.

В 2019 году республика силами института «Томскдорпроект» подготовила проект строительства дороги. Она пройдет через горный перевал Бугузун на хребте Чихачева высотой 2,6 тысячи метров над уровнем моря. Уже есть проезд для автомобилей высокой проходимости, но даже для них он считается труднодоступным и технически очень сложно преодолимым.

Чтобы повысить его качество, в этом году планируется строительство двух наиболее трудных участков общей протяженностью около 20 километров. Для этого потребуются буровзрывные работы, а также строительство не менее пяти мостовых переходов.

«Дорога, если будет построена, свяжет между собой две федеральные автомагистрали — трассу Р257 «Енисей» и Чуйский тракт. Тем самым будет устранена транспортная тупиковость Тувы», — говорится в сообщении правительства.

Власти республики рассчитывают, что транзит откроет новые возможности для развития юго-западной территории, особенно труднодоступного Монгун-Тайгинского района. В частности, возрастет поток автомобильного туризма, благодаря которому и возник проезд между Тувой и Республикой Алтай.

В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» только в 2021 году получит федеральные трансферты в размере 238 миллионов рублей, в 2022 году – 350 миллионов рублей.