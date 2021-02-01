Гагарина запишет гимн для Чемпионата мира по фигурному катанию

Полина Гагарина и певец из Швеции Монс Селмерлёв запишут гимн для Чемпионата мира по фигурному катанию. Об этом певица рассказала в понедельник прямом эфире Instagram.

«Дуэт с Монсом, который победил меня на Евровидении… Лечу в Швецию снимать клип <…> В клипе я буду кататься на коньках», — сказала Полина Гагарина. Других подробностей о гимне певица не сообщила.

Полина Гагарина выступала на Евровидении от России в 2015 году. Она заняла второе место, а победа досталась певцу из Швеции Монсу Селмерлёву.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года стартует 22 марта и закончится 28 марта. Это соревнование считается самым престижным среди всех турниров ISU, который также проводит такие ежегодные соревнования, как чемпионат Европы, чемпионат четырех континентов и чемпионат мира среди юниоров.