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Гагарина запишет гимн для Чемпионата мира по фигурному катанию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © gagara1987, instagram.com/gagara1987

Полина Гагарина и певец из Швеции Монс Селмерлёв запишут гимн для Чемпионата мира по фигурному катанию. Об этом певица рассказала в понедельник прямом эфире Instagram.

«Дуэт с Монсом, который победил меня на Евровидении… Лечу в Швецию снимать клип <…> В клипе я буду кататься на коньках», — сказала Полина Гагарина. Других подробностей о гимне певица не сообщила. 

Полина Гагарина выступала на Евровидении от России в 2015 году. Она заняла второе место, а победа досталась певцу из Швеции Монсу Селмерлёву.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года стартует 22 марта и закончится 28 марта. Это соревнование считается самым престижным среди всех турниров ISU, который также проводит такие ежегодные соревнования, как чемпионат Европы, чемпионат четырех континентов и чемпионат мира среди юниоров.

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jeryakob

вот прямо ротенбергу денежки текут. на достройку дворца путина

corrector

"до 100" ну да, к успеху шел, раз в месяц регулярно под капельницу ложился..

DYNAMO7294

Нет места тоталитаризму 20 века на планете будущего!

alemtin

А ты чего не вышел, раз поддерживаешь?Дебилы.
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