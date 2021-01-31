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Эксперт рассказал об истерике Байдена в ходе разговора с Путиным

Источник:
ФАН
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Политолог Евгений Сатановский прокомментировал заявление Белого дома о том, что президент США Джо Байден во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным не «не сдерживал себя», отметив, что с Америкой «происходит что-то странное».

Сатановский назвал такую тенденцию очень тревожным признаком слабости американского правящего класса «Не сдерживал себя в разговоре с Путиным — истерил, что ли? Так это вряд ли достоинство, когда один из собеседников хладнокровен, как удав, конкретен и прагматичен, а второй слюной брызжет. Или это теперь в Соединенных Штатах и сходит за удачный разговор на высшем уровне: выйти из себя и кипишиться не по делу, невесть про что? Тогда им совсем хана, получается», — приводит ФАН слова Сатановского.

Похожую политику он видит и в отношении Китая в контексте заявлений Америки о намерении пересмотреть торговые отношения со страной, исходящие от пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«При Обаме она так своими глупостями, которые изрекала с непререкаемым видом, хотя не могла ответить на элементарные вопросы журналистов, прославилась. Пугать китайцев дело столь же бесполезное, как бодаться со скалой или топить в реке рыбу. Рыба не утонет, скала не рассыплется. Пользы ноль, дури максимум, вреда тоже много», — резюмировал эксперт.

Политолог пришел к выводу, что если раньше в Пекине смотрели на Россию как на потенциального противника, то теперь страны объединяет общий враг — США, что подтверждают раз за разом и в Вашингтоне.

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