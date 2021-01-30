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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Названы самые страшные компьютерные игры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: steamXO / Public Domain Mark

Издание IGN назвало тизер отмененной Silent Hills P.T. от Хидэо Кодзимы самой страшной игрой уходящего поколения консолей. В тройку рейтинга также вошли первая часть Outlast и Alien: Isolation.

Также в топ-25 самых страшных игр уходящего поколения попали The Last of Us, Resident Evil 2 Remake, The Forest, Little Nightmares, SOMA, Prey, Amnesia: A Machine for Pigs, Bloodborne и другие проекты.


Хоррор Silent Hills разрабатывался студией Kojima Productions в сотрудничестве с режиссером Гильермо дель Торо. После увольнения Хидэо Кодзимы из Konami проект был отменен, однако в декабре 2019 года появились слухи, что его перезапустят.

Silent Hills была официально анонсирована в августе 2014 года, позднее вышел тизер P.T. Кодзима тогда пообещал, что грядущая игра будет «невероятно пугающей».

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