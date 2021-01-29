«Погодные качели» пообещали Новосибирску

Холодный фронт пройдет над Новосибирской областью в выходные, а на следующей неделе вновь потеплеет, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Ожидаем прохождения холодного фронта. Температурный фон в ближайшие выходные и начале недели немного понизится, но сильных морозов не ожидается», – рассказала синоптик.

В субботу ночью и днем еще будет идти снег. Ночью и утром будет 9-11 градусов ниже нуля, в течение дня температура понизится до 15-17 градусов.

В воскресенье и понедельник будет преимущественно без осадков. В ночь на воскресенье – 21-23, днем – 13-15 градусов мороза. В понедельник ночью – 18-20, днем – 10-12 градусов ниже нуля.

«Мы ждем такие погодные качели. Начиная со вторника ждем снова атлантический циклон, ослабление морозов. Будет происходить усиление ветра, снегопады, метели. В дневные часы температуры будут повышаться до слабоотрицательных», – добавила собеседница.