НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

«Погодные качели» пообещали Новосибирску

Источник:
Sibnet.ru
134 0
Фото: © Sibnet.ru

Холодный фронт пройдет над Новосибирской областью в выходные, а на следующей неделе вновь потеплеет, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Ожидаем прохождения холодного фронта. Температурный фон в ближайшие выходные и начале недели немного понизится, но сильных морозов не ожидается», – рассказала синоптик.

В субботу ночью и днем еще будет идти снег. Ночью и утром будет 9-11 градусов ниже нуля, в течение дня температура понизится до 15-17 градусов.

В воскресенье и понедельник будет преимущественно без осадков. В ночь на воскресенье – 21-23, днем – 13-15 градусов мороза. В понедельник ночью – 18-20, днем – 10-12 градусов ниже нуля.

«Мы ждем такие погодные качели. Начиная со вторника ждем снова атлантический циклон, ослабление морозов. Будет происходить усиление ветра, снегопады, метели. В дневные часы температуры будут повышаться до слабоотрицательных», – добавила собеседница.

Еще по теме
Метели и гололед пообещали новосибирцам
Редчайшего вымирающего сокола возродят на Алтае
Глава Кузбасса порассуждал о выбросах угольной энергетики
Оперативное предупреждение по морозам передали в Томской области
смотреть все
Жизнь #Гео
О самом главном
Свет и диета: как восстановить режим сна?
Полуженатая страна: почему опустели загсы?
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Браслеты судьбы: что означают линии на запястье
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Все статьи
Картина дня
Умер легендарный актер Василий Лановой
Вузам разрешили вернуться к очным занятиям с 7 февраля
Финансист посоветовал, как приумножить сбережения
Десантируемый «Корнет» разработают для ВДВ России
Подробности
•
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
•
Лед проломлен: российская Арктика свяжет Европу и Азию
•
Аренда и собственность: кого коснется гаражная амнистия
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
Как это работает
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Продажу алкоголя ограничили в Новосибирске на время митингов
Сибирь 29.01.2021 17:17
Замминистра культуры Алтайского края погибла в ДТП
Сибирь 29.01.2021 17:12
Самый быстрый в России подъемник построят в Шерегеше
Сибирь 29.01.2021 16:37
«Погодные качели» пообещали Новосибирску
Сибирь 29.01.2021 16:33
Самое популярное
Неизвестные заблокировали работу новосибирского аквапарка
4451
Песков назвал цель «разоблачений» Навального
3509
Кремль отказался назвать владельцев дворца в Геленджике
3236
Путин отреагировал на разговоры о дворце словами «скучно, девочки»
2764
Обсуждение (0)
Картина дня
Умер легендарный актер Василий Лановой
Вузам разрешили вернуться к очным занятиям с 7 февраля
Финансист посоветовал, как приумножить сбережения
Десантируемый «Корнет» разработают для ВДВ России
Актуальные темы
Дела Навального
169
Бывший СССР
34
Человек и космос
77
Русские машины
32
Климатические войны
43
Подробности
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Лед проломлен: российская Арктика свяжет Европу и Азию
Аренда и собственность: кого коснется гаражная амнистия
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

antibacila

Цитаталивийские отряды получили через ОАЭ, которые легально купили комплекс у Россиикак я понимаю эту...

Nik3316

ОАЭ вообще то под полным потранажем США

Alhazred

Че с тебя взять, если ты Саудовскую Аравию с ОАЭ путаешь. )))

Lava Lava

А то что кондуктор сама маску носит на шее это вы на видео не видите?) Я конечно могу предположить что...
Sibnet.Ru