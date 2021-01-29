Десантируемый «Корнет» разработают для ВДВ России

«Ростех» завершает разработку новейшего противотанкового ракетного комплекса «Корнет-Д1» для Воздушно-десантных войск, сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.

«Речь идет о комплексе "Корнет-Д1". Это принципиально новый комплекс — от штатного, стоящего на вооружении комплекса "Корнет" в нем осталась только система управления ракетой в полете. "Корнет-Д1" для ВДВ размещается на шасси БМД-4М, что обеспечивает его авиадесантирование с помощью штатных средств, разработанных ранее для БМД-4М», — сказал Оздоев.

«Корнет-Д1» — новейший авиадесантируемый самоходный противотанковый ракетный комплекс (СПТРК). Его боевая машина оснащена двумя автоматизированными пусковыми установками, причем каждая из них имеет отдельный тепловизионный прицел, что позволяет наводчику днем и ночью обстреливать сразу две цели, разнесенные по дальности, фронту и высоте.

Установки также оборудованы автоматом сопровождения, наводящим ракеты на цель без участия оператора. Кроме того, в боевой машине «Корнета-Д1» разместили полноценную выносную пусковую установку ПТРК, которую можно использовать параллельно.

Для «Корнета-Д1» разработаны ракеты с повышенной дальностью, способные поражать в том числе воздушные цели. «Дальность полета противотанковой ракеты с тандемной кумулятивной боевой частью увеличена до восьми километров, дальность полета ракеты с термобарической боевой частью до десяти километров», — отметил Оздоев.