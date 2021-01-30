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Фильм про феномен Ванги выйдет на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Предоставлено пресс-службой Первого канала

Первый канал покажет документальный фильм «Ванга: человек и феномен», снятый болгарскими кинематографистами. Фильм построен на подлинных фактах из жизни провидицы и ее ранее неизвестных пророчествах.

Как сообщает пресс-служба телеканала, преьра фильма про Вангу состоится 31 января. В ленту включены примеры ее сбывшихся прогнозов, а также ранее неизвестные прогнозы и цитаты. Например, такой: «От Парижа камня на камне не останется. Столица переместится в другое место».

Цитаты Ванги из фильма:

  • «Не желайте многого, потому что не сможете платить за это цену, если это получите»
  • «Есть несколько вещей в жизни человека — здоровье, семья, дети, карьера и так далее. Если в одном тебе везет сильно, то есть и что-то одно из остального, в котором тебе совсем не везет. Это цена за успех»
  • «Чтобы быть счастливым, нужно быть живым и здоровым, не обманывать, не убивать, не изменять, иметь средства содержать семью. Но многого не надо. Много денег — от дьявола!»

Автор сценария и режиссер Стоян Петров был другом и переводчиком Ванги. Его кинокартина начинается с небольшого погружения в историю Болгарии, где в XX веке жила эта удивительная женщина, посвятившая всю себя служению людям.

В съемках принимают участие родственники и помощники Ванги. Они вспоминают предсказательницу как скромного, доброго, сердечного человека.

Фильм «Ванга: человек и феномен» покажут в короткой и полной версиях 31 января на Первом канале. В 16.40 зрители увидят сокращенный вариант документальной истории, а полная версия выйдет в эфир в 23.50.

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