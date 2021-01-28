Подросток из Бурятии в «Прямом эфире» рассказал об убийстве отчима

Подросток из Бурятии во время новогодних каникул зарезал пьяного отчима, который избивал мать юноши. Он признался в убийстве на передаче «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.

По данным регионального СК, в январе в одном из поселков в Бурятии произошла трагедия — 14-летний мальчик убил отчима. В семье было пять человек — муж с женой и трое детей. В Рождество глава семьи пил, ночью жена спрятала от него остатки спиртного, и ушла в соседнюю комнату кормить грудного ребенка.

Но пьяный мужчина сломал двери, ворвался в комнату и стал избивать сожительницу, требуя вернуть алкоголь. Тогда пасынок бросился на защиту матери. Он схватил на кухне нож, подбежал к отчиму и нанес удар клинком в спину. От полученной раны мужчина скончался на месте. Региональный СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

В четверг на передаче «Прямой эфир» на Первом канале подросток вместе с матерью рассказали подробности трагедии. По словам мальчика, он просто хотел защитить мать и маленькую сестренку: «Да, я его убил», — признался он.

Женщина рассказал, что они с мужем в последнее время часто конфликтовали, он пил и периодически избивал женщину. Она дважды писала на него заявление в полицию, но сожитель отделывался штрафами, после чего вновь бил жену. Разобраться в истории еще предстоит следственным органам, а суду — вынести приговор подростку.