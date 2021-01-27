«Дворец Путина» воссоздали в Minecraft

Известная воссозданием архитектурных сооружений в игре Minecraft команда TeamCIS построила точную копию предполагаемого «дворца» президента России Владимира Путина в Краснодарском крае.

Игрокам удалось воссоздать фасады сооружения, а также внутренние помещения. Кроме этого, команда построила на игровой карте реальный рельеф мыса Идокопас и Черноморского побережья.

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TeamCIS сейчас работает над строительством России и СНГ в Minecraft в масштабе 1:1 в рамках проекта BuildTheEarth. Предполагается, что загружая конкретную карту, игрок попадет в игровой мир, максимально приближенный к настоящему.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что расследование оппозиционера Алексея Навального про «дворец Путина» в Геленджике является «враньем», а дворцом владеют один или несколько предпринимателей, разглашать имена которых было бы некорректно.