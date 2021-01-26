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«ВКонтакте» создадут платформу со всеми музеями России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Социальная сеть ВКонтакте объединит все музеи России, чтобы пользователи могли знакомиться с культурными объектами страны, сообщила во вторник пресс-служба VK.

Сейчас на платформе представлены Эрмитаж, Музей русского импрессионизма, Третьяковская галерея, Эрарта, Музей космонавтики и другие важные культурные локации. В будущем на платформе появятся музеи всех городов России.

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В основном разделе «Музейного гида» можно найти каталог выставочных залов и галерей, изучить актуальную информацию о работе экспозиций в период пандемии и спланировать безопасное посещение музеев.

Для ценителей онлайн-формата в сервисе собраны подкасты, видео и даже истории некоторых экспонатов. Понравившиеся музеи можно добавить в «Избранное» и подписаться на уведомления о новых выставках.

Найти «Музейный гид» можно на вкладке «Сервисы» приложения «ВКонтакте» и в разделе «Мини-приложения» в десктопной версии, а также попрямой ссылке.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Дворец то ему где построили, там виноградники есть?

Fazar

Путин много чего говорил и обещал, - его словам уже народ не верит......

SИN

ФСО охраняет дворец какого-то бизнесмена? Это что за компот? Спецсвязь это для кого? По какому праву?...

Uynachalnica

Особенно марка Обещанное на ура пойдет!

Иркут 69

Следы путает по старой гебешной привычке. Никуда он от власти не уйдёт добровольно... слишком всё далеко...