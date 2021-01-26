«ВКонтакте» создадут платформу со всеми музеями России

Социальная сеть ВКонтакте объединит все музеи России, чтобы пользователи могли знакомиться с культурными объектами страны, сообщила во вторник пресс-служба VK.

Сейчас на платформе представлены Эрмитаж, Музей русского импрессионизма, Третьяковская галерея, Эрарта, Музей космонавтики и другие важные культурные локации. В будущем на платформе появятся музеи всех городов России.

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В основном разделе «Музейного гида» можно найти каталог выставочных залов и галерей, изучить актуальную информацию о работе экспозиций в период пандемии и спланировать безопасное посещение музеев.

Для ценителей онлайн-формата в сервисе собраны подкасты, видео и даже истории некоторых экспонатов. Понравившиеся музеи можно добавить в «Избранное» и подписаться на уведомления о новых выставках.

Найти «Музейный гид» можно на вкладке «Сервисы» приложения «ВКонтакте» и в разделе «Мини-приложения» в десктопной версии, а также попрямой ссылке.