Даниэль Аршам показал фото с выставки «дырявых» скульптур

Американский художник и скульптор Даниэль Аршам, известный «разрушающимися» скульптурами, показал в Instagram фотографии с будущей выставки.

Аршам много работает с гипсом, создавая «скульптуры-обманки». Также у автора много гипсовых и бетонных работ автора: одежда с прорехами, автомобили с дырами, части тела с глубокими ожогами. Именно такие скульптуры войдут в экспозицию выставки.

Среди прочих на выставке будет представлена разрушающаяся копия статуи Аполлона Бельведерского и покемона Чармандера.

Выставка Аршама пройдет в Нью-Йорке, но ее частично смогут посмотреть из любой точки мира. «В ближайшие несколько недель я буду снимать виртуальное прохождение шоу для тех, кто не сможет присутствовать», — написал Даниэль Аршам в Instagram.