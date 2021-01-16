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Даниэль Аршам показал фото с выставки «дырявых» скульптур

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © danielarsham, instagram.com/danielarsham

Американский художник и скульптор Даниэль Аршам, известный «разрушающимися» скульптурами, показал в Instagram фотографии с будущей выставки.

Аршам много работает с гипсом, создавая «скульптуры-обманки». Также у автора много гипсовых и бетонных работ автора: одежда с прорехами, автомобили с дырами, части тела с глубокими ожогами. Именно такие скульптуры войдут в экспозицию выставки.

Среди прочих на выставке будет представлена разрушающаяся копия статуи Аполлона Бельведерского и покемона Чармандера.

Выставка Аршама пройдет в Нью-Йорке, но ее частично смогут посмотреть из любой точки мира. «В ближайшие несколько недель я буду снимать виртуальное прохождение шоу для тех, кто не сможет присутствовать», — написал Даниэль Аршам в Instagram.


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Anatoliy5412

а где оно есть? Перечисли. Окраина? США? А Навальный проводник этого права?

Drronum

Как удобно! Придумай налог на пустом месте, а потом его повышай сколько душе угодно! Красота! Вот это...

Egorka72

Разогнать к чёртовой бабушке эту свору..Работать не хотят, вот и издеваются над людьми.

pepelmetal

Тяжела и неказиста жизнь тупого сисяниста

Chubbchubbs

А что у нас только не дорожает, только труд человека за копейки