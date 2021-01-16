Даниэль Аршам показал фото с выставки «дырявых» скульптур

Американский художник и скульптор Даниэль Аршам,
известный «разрушающимися» скульптурами, показал в Instagram фотографии с
будущей выставки.
Аршам много работает с гипсом, создавая «скульптуры-обманки». Также у автора много гипсовых и бетонных работ автора: одежда с прорехами, автомобили с дырами, части тела с глубокими ожогами. Именно такие скульптуры войдут в экспозицию выставки.
Среди прочих на выставке будет представлена разрушающаяся копия
статуи Аполлона Бельведерского и покемона Чармандера.
Выставка Аршама пройдет в Нью-Йорке, но ее частично смогут
посмотреть из любой точки мира. «В ближайшие несколько недель я буду снимать
виртуальное прохождение шоу для тех, кто не сможет присутствовать», — написал Даниэль Аршам в Instagram.