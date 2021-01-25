Спортивные соревнования разрешили в Горном Алтае

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин разрешил проводить в регионе спортивные состязания, ранее запрещенные из-за коронавируса, сообщает правительство субъекта.

«Возобновляем проведение соревнований на открытом воздухе. В частности, 13 февраля у нас пройдет «Лыжня России». Спортивные состязания в помещениях также разрешены со строгим соблюдением всех требований Роспотребнадзора и без присутствия зрителей», – сказал Олег Хорохордин на совещании.

Неделей раньше в регионе сняли запрет на работу кинотеатров и кинозалов, вернулся к работе и национальный драмтеатр. Работа всех учреждений разрешена при заполняемости зала не более 50%.

По последним данным оперштаба, в республике подтверждено 15 174 случая заболевания коронавирусом, выздоровели 14 240 человек, умерли 182 пациента с COVID-19. уточняется, что в сравнении с прошлой недели заболеваемость снизилась на 31%.