Бузова выпустила клип на «Розовые очки» вскоре после разрыва с Давой

Ольга Бузова презентовала клип на песню в стиле 90-х «Розовые очки» о разрыве отношений. Ролик вышел вскоре после ее ссоры с возлюбленным Давидом Манукяном (Dava).

В ролике певица предстала в новом образе — с разноцветным каре и в кожаном розовом платье. Бузова поет о том, что ее возлюбленный оказался не тем, за кого себя выдавал.

«Розовые очки бьются стеклами вовнутрь, девочку, что любит сильно, так легко обмануть. Повзрослела девочка, в сумке красная помада. Больше ей такой любви не надо, не надо, не надо», — поет Ольга Бузова.

О разрыве Бузовой и Давы стало известно 21 января, сразу после дня рождения телеведущей. В соцсетях появилось видео, как на праздновании Бузова оттолкнула своего возлюбленного, когда тот пытался с ней поговорить. Позднее ведущая опубликовала в Instagram видео, где рассказала, что ей очень плохо и попросила подписчиков заблокировать бывшего жениха в соцсетях.