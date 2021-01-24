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Гидрометцентр предупредил о жестоких морозах

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Морозы на территории Западной Сибири достигнут минус 35-58 градусов, тогда как на европейской части России температурный фон в ближайшее время будет соответствовать концу марта, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если посмотреть на карту аномалий, то увидим крайне резкие переходы: очень теплая погода на европейской части России, где на 12-13 градусов выше нормы, а в Западной Сибири ожидаются суровые морозы, там на 15-18 градусов ниже нормы. Таким образом, граница между аномально теплой и холодной погодой проходит по Уралу. Очень пестрая картина получается», — сказал ТАСС Вильфанд.

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По словам Вильфанда, на европейской части России в ближайшее время температурный фон будет соответствовать концу марта, а на территории Западной Сибири морозы достигнут 35-58 градусов морозов.

Кроме того, аномальный холод ожидает и Якутию. Там температура будет на 8-10 градусов ниже нормы, отметил метеоролог.

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Топ комментариев

Авоська цемента

А, собственно, чего добивались митингующие?Ну, то бишь, какие требования предъявляли?

karuto

Пойти на инаугурацию это протокольная обязанность жены Байдена! Альцгеймер и Паркинсон аплодируют стоя.

Alhazred

Бгг! Ходорковскому что ли? Тыща человек это показатель мощи оппозиции)))

MDIMAN

Если не секрет, а сколько Вам платят за комментарии на сибнете?

Крышень

Лет на двадцать вместе с мужем строгача. Во это будет нормально. Пусть в камере агитируют.