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Власти задумались над ограничением цен на макароны и яйца

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Sibnet.ru

Российские правительство может установить предельный уровень стоимости на макаронные изделия и зерно в случае дальнейшего роста цен в этой категории, заявила замглавы Минсельхоза Оксана Лут.

Цены на данную продукцию выросли на 8% в период с 11 по 17 января. При дальнейшем росте цен стоимость макаронных изделий может быть зафиксирована в соглашениях между производителями и торговыми сетями, приводит «Коммерсантъ» слова Лут. Минсельхоз не устраивает, что фермеры сдерживают продажи зерна в ожидании дальнейшего роста цен.

По данным «Совэкона», за первую рабочую неделю этого года средние цены на пшеницу выросли на 3,5%, до 15,52 тысячи рублей за тонну. Кроме того, чиновников волнует подорожание макаронных изделий.

В Минсельхозе сообщили, что рекомендовали регионам провести переговоры с производителями о сдерживании цен, в том числе на макаронные изделия, яйца и картофель.

Подобное соглашение 16 декабря 2020 года было заключено цен на сахар и подсолнечное масло.

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Топ комментариев

kygear

Вообще то Россия не участник гражданской войны на украине..

anubis77

Так оттуда же откуда и тебя взяли все. Вроде ник женский, а откуда люди берутся не знаешь. Спроси у матери,...

corrector

Причем тут пандемия ? Они всю жизнь в дефиците

Evgenex

Пойдет... подумаешь путает как жену зовут, забывает куда шел и где находится... главное помнит что Россия...

saigak

нашли проблему...Начните работать уже...чертовы коррумпированые суды