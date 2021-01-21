Глава Минпромторга сообщил о первых покупателях МС-21

Спрос на самолет МС-21 уже есть, и к концу 2022 года буду готовы первые четыре самолета. Первыми покупателями станут две российских компании, одна из которых — «Аэрофлот», сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Мы исходим, что в конце следующего года, по завершению сертификации первый самолет МС-21 будет передан нашим заказчикам. Скорее всего, это будет "Аэрофлот", за ним пойдет Red Wings, ну и другие, российские в первую очередь компании», — цитирует Мантурова «Российская газета».

В 2022 году заказчики должны получить первые четыре машины, в 2023 году — около 10-15 машин, в 2024 году — под 30, а с 2025 года — 36, а затем нарастить объем производства до 72 машин в год.

Это то, что у нас заложено в проекте по производству этого самолета. Если будет большая потребность не только внутри страны, но и за рубежом у этого самолета, мы готовы выйти на объем до и 100 самолетов в год.

МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет. Производится на Иркутском авиационном заводе. Окончательная сборка, а затем сертификация лайнера «опоздала» сначала из-за антироссийский санкций, а затем из-за пандемии коронавируса, когда пришлось приостановить сертификационные испытательные полеты.