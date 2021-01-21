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Аномальные морозы придут в Томскую область

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Экстренное предупреждение в связи с аномальными морозами объявлено в Томской области. Температура будет местами опускаться ниже 40-градусной отметки.

Как сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с субботы, 23 января, по среду, 27 января, ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха ниже 35 градусов, местами – до 40 градусов и ниже.

МЧС предупреждает томичей о «возможном возникновении чрезвычайных происшествий, которые могут вызвать погодные условия, и напоминает жителям региона о рисках, связанных с низкими температурами».

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Топ комментариев

kygear

Вообще то Россия не участник гражданской войны на украине..

anubis77

Так оттуда же откуда и тебя взяли все. Вроде ник женский, а откуда люди берутся не знаешь. Спроси у матери,...

corrector

Причем тут пандемия ? Они всю жизнь в дефиците

saigak

нашли проблему...Начните работать уже...чертовы коррумпированые суды

Evgenex

Пойдет... подумаешь путает как жену зовут, забывает куда шел и где находится... главное помнит что Россия...