Аномальные морозы придут в Томскую область

Экстренное предупреждение в связи с аномальными морозами объявлено в Томской области. Температура будет местами опускаться ниже 40-градусной отметки.

Как сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с субботы, 23 января, по среду, 27 января, ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха ниже 35 градусов, местами – до 40 градусов и ниже.

МЧС предупреждает томичей о «возможном возникновении чрезвычайных происшествий, которые могут вызвать погодные условия, и напоминает жителям региона о рисках, связанных с низкими температурами».