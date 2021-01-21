НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Треш-стримы в соцсетях признают отягчающим обстоятельством

Источник:
ТАСС
897 1
Фото: © Sibnet.ru

Сенаторы направили в профильные министерства и ведомства свое предложение о признании треш-стримов, когда в интернете в прямом эфире демонстрируются издевательства над людьми, отягчающим обстоятельством при наказании.

В случае поддержки этой идеи законопроект будет оперативно подготовлен и внесен в Госдуму, рассказала ТАСС первый зампред профильного комитета СФ по законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова,

«По треш-стримам мы на прошлой неделе направили запросы в государственные органы — в Верховный Суд РФ, Генпрокуратуру, Минюст, МВД, ФСБ, Следственный комитет. От них ждем мнений по вопросу законодательного признания организации прямых видеотрансляций уголовно наказуемых деяний (треш-стримов) отягчающим обстоятельством при назначении наказания», — сказала Рукавишникова.

По ее словам, к этой проблеме «нужно подходить решительно, но взвешенно» и предложить такие меры, которые будут однозначно эффективны.

Сенатор считает, что внесение такого изменения в Уголовный кодекс может в значительной степени купировать и проблему кибербуллинга. «Поскольку травля, в том числе, в сети, зачастую состоит из вполне определенных действий: оскорбление, унижение человеческого достоинства, шантаж, угроза причинения вреда жизни и здоровью. Она может проявляться и посредством трэш-стримов», — отметила она.

Еще по теме
Элитным чиновникам отменят возрастные ограничения
Чиновникам всех рангов запретят двойное гражданство
Оцифровка деревьев: новый закон против «черных» лесорубов
Виртуальная медицина: что изменится в поликлиниках
смотреть все
Жизнь #Законы #Интернет
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин обсудил Навального с Евросоюзом
•
Элитным чиновникам отменят возрастные ограничения
•
Кремль предостерег студентов от участия в незаконных акциях
•
Покушение на Брежнева: за что стреляли в генсека
Подробности
•
Оцифровка деревьев: новый закон против «черных» лесорубов
•
Виртуальная медицина: что изменится в поликлиниках
•
Кто такая Агафья Лыкова?
•
Без иллюзий: о чем Кремль договорится с Байденом
Как это работает
•
Как записаться на прививку от коронавируса
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Активисты в Чите и Улан-Удэ вышли на митинг
Сибирь 23.01.2021 13:32
Примета: морозный январь – к февральским метелям
Сибирь 23.01.2021 07:13
Пять модернизированных МиГ-31БМ поступит в Красноярский край
Сибирь 22.01.2021 16:56
Читинских школьников посадят за парты в день митинга за Навального
Сибирь 22.01.2021 16:37
Самое популярное
Смартфоны Honor вернут сервисы Google
3651
Путин в голубых трусах окунулся в прорубь
2311
Россия представила проект авианосца «Варан»
2185
Чиновникам разрешат «чрезвычайную коррупцию»
2149
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин обсудил Навального с Евросоюзом
•
Элитным чиновникам отменят возрастные ограничения
•
Кремль предостерег студентов от участия в незаконных акциях
•
Покушение на Брежнева: за что стреляли в генсека
О самом главном
Подробности
•
Оцифровка деревьев: новый закон против «черных» лесорубов
•
Виртуальная медицина: что изменится в поликлиниках
•
Кто такая Агафья Лыкова?
•
Без иллюзий: о чем Кремль договорится с Байденом
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
Мультимедиа
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Меркель призвала освободить Навального
80
Педагоги и родители отговаривают детей идти на митинги за Навального
75
Путин упростит ввоз гастарбайтеров для строек
49
Европарламент запретит «Северный поток — 2» из-за Навального
41
Шамсутдинов проведет в колонии четверть века
40