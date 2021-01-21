Треш-стримы в соцсетях признают отягчающим обстоятельством

Сенаторы направили в профильные министерства и ведомства свое предложение о признании треш-стримов, когда в интернете в прямом эфире демонстрируются издевательства над людьми, отягчающим обстоятельством при наказании.

В случае поддержки этой идеи законопроект будет оперативно подготовлен и внесен в Госдуму, рассказала ТАСС первый зампред профильного комитета СФ по законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова,

«По треш-стримам мы на прошлой неделе направили запросы в государственные органы — в Верховный Суд РФ, Генпрокуратуру, Минюст, МВД, ФСБ, Следственный комитет. От них ждем мнений по вопросу законодательного признания организации прямых видеотрансляций уголовно наказуемых деяний (треш-стримов) отягчающим обстоятельством при назначении наказания», — сказала Рукавишникова.

По ее словам, к этой проблеме «нужно подходить решительно, но взвешенно» и предложить такие меры, которые будут однозначно эффективны.

Сенатор считает, что внесение такого изменения в Уголовный кодекс может в значительной степени купировать и проблему кибербуллинга. «Поскольку травля, в том числе, в сети, зачастую состоит из вполне определенных действий: оскорбление, унижение человеческого достоинства, шантаж, угроза причинения вреда жизни и здоровью. Она может проявляться и посредством трэш-стримов», — отметила она.