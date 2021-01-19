Путин упростит ввоз гастарбайтеров для строек

Президент Владимир Путин поручил правительству и комиссии Госсовета по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда» рассмотреть упрощение порядка найма иностранных рабочих на стройки, говорится на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос установления упрощенного порядка привлечения работников, не являющихся гражданами Российской Федерации, в том числе из отдельных стран, входящих в СНГ, для выполнения строительно-монтажных работ, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», — сказано в сообщении.

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Это одно из поручений, сформулированных по итогам заседания Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам 23 декабря.

На заседании вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что стройкам не хватает рабочих, в том числе иностранцев, и в правительстве опасаются срыва сроков ввода жилья. Президент Татарстана Рустам Минниханов также пожаловался на дефицит рабочих на стройках и попросил президента поручить правительству организовать точечный ввоз мигрантов на стройки.