Контроль аренды жилья предложили ужесточить в России

Министерство строительства России до конца 2021 года внесет в Государственную Думу законопроект, который должен вывести из серой зоны рынок аренды жилья

Ведомство предлагает ввести информационную систему учета договора найма жилья. Ее планируется объединить с системами ФНС, чтобы упростить процедуру начисления и сбора налогов, сообщил «Известиям» заместитель главы Минстроя Никит Стасишин.

Сейчас законопроект только разрабатывается и обсуждается. В «Дом.РФ» заявили, что он должен обеспечить защиту прав собственников и арендаторов, а также повысить прозрачность рынка аренды квартир.

По словам управляющего партнера «ВекторСтройФинанс» Андрея Колочинского, сейчас в России в тени находится около 80–90% рынка арендного жилья. Для властей это не только упущенные налоги, но и потенциально криминогенная сфера.

Эксперты не исключают, что в предлагаемый Минстроем законопроект могут внести административное наказание за уклонение от подачи сведений об аренде жилья и уклонение от налогов.

Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов предполагает, что принятие законопроекта и внедрение системы учета участников рынка приведет к росту стоимости аренды. Причем увеличение цены за наем квартиры может быть выше 13% (именно таким налогом облагается законопослушный арендодатель).