Очередное похолодание придет в Новосибирск

Волна тепла в Новосибирской области сменится похолоданием, столбики термометров вновь опустятся ниже 30-градусной отметки, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Планируется неустойчивый характер погоды с циклоном, который смещается из районов Атлантики на Новосибирскую область», – рассказала синоптик.

По ее словам, в ночь на вторник похолодает: будет 19-21, днем – 16-18 градусов ниже нуля. Возможен небольшой снег. В среду осадков не ожидается. Ночью температура опустится до 30-32 градусов ниже нуля, днем будет 20-22 градусов.

В четверг вероятен небольшой снег, ветер в порывах усилится. Ночью будет 22-24 градусов ниже нуля с повышением к утру, днем потеплеет до -11…-13 градусов.