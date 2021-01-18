Пьяный омич распилил щенка и снял на видео

Уголовное дело о жестоком обращении с животным возбуждено в Омске – в Сети появился ролик, где местный житель распиливает щенка.

«Задержанный 44-летний мужчина признал, что совершил данные действия в состоянии алкогольного опьянения. Предварительно установлено, что мужчина с помощью пилы причинил повреждения щенку своей собаки, которые повлекли наступление смерти животного. Данный процесс он снял на видео и выложил в открытый доступ в сети Интернет», – сообщила прокуратура Омской области.

Обстоятельства преступления устанавливаются. Специалистам предстоит оценить психическое состояние фигуранта дела. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.