США назвали «проклятым» российский авианосец «Адмирал Кузнецов»

России следует отказаться от ремонта «проклятого» авианосца «Адмирал Кузнецов», полагают американские эксперты. Предполагается, что корабль вернется в состав флота в 2022 году.

Последние фотографии российского авианосца из Мурманска показывают, что за последний год на корабле не проводилось никаких ремонтных работ, пишет американское издание The Drive. При этом российский флот вскоре получит два новых корабля.

Эти новые боевые корабли предоставят российскому флоту гибкую, доступную и полезную альтернативу «Адмиралу Кузнецову», а отказ от авианосца позволит высвободить финансирование, отмечают аналитики.

«Адмирал Кузнецов» — единственный российский авианосец. Сейчас он находится на ремонте. Корабль принимал участие в реальных боевых действиях единственный раз — в 2017 году в Сирии, после чего его эффективность раскритиковали эксперты.