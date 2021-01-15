Пьяный новосибирец врезался в автобус во время погони

Пьяный мужчина угнал машину, чтобы покататься, когда он уходил от преследования ГИБДД, он врезался в автобус, сообщает УГИБДД по Новосибирску.

Пьяный мужчина угнал Nissan R`nessa вечером в четверг с улицы Автогенная в Новосибирске. Траекторию движения угонщика проследили по камерам видеонаблюдения на дорогах.

Экипажи ГИБДД начали преследовать автомобиль. Водитель пытался скрыться, но не справился с управлением и столкнулся с автобусом на улице Высоцкого, 39 к.2. О пострадавших ничего не сообщается.

Мужчина пояснил инспекторам, что решил просто покататься. В отношении него возбуждено уголовное дело об угоне и административный штраф за отказ от медосвидетельствования на алкогольное опьянение. За угон ему грозит до пяти лет лишения свободы.