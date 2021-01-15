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Леха из деревни пожаловался Матвиенко на бездействие властей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео instagram.com/omskiy.kolhoznik

Омский блогер Алексей Дудоладов, известный в Сети как Леха из деревни, записал видеообращение к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с жалобой на бездействие местных властей.

Дудоладов из деревни Станкевичи Называевского района Омской области стал известен после того, как в ноябре прошлого года рассказал губернатору региона Александру Буркову что вынужден учиться на березе, так как скорость интернета дома не позволяет созваниваться с преподавателями для дистанционного обучения. Местные власти пообещали установить в соседней деревне вышку, но этого пока так и не произошло.

«Губернатор обещал … что к 2021 году проблем с интернетом не будет. К сожалению, вопрос не решился, так как Министерство связи Омской области считает, что невыгодно нам ставить вышки, так как в трех населенных пунктах живет в сумме 350 человек. В нашем регионе Министерство связи не подчиняется губернатору. Помогите, пожалуйста, решить данный вопрос», – обратился Дудоладов к Матвиенко.

Свое видеообращение он опубликовал в соцсетях в пятницу. Именно Матвиенко омич выбрал потому, что в ноябре 2020 года она давала поручение в Совете Федерации, чтобы «Интернет по России принимали на земле».

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