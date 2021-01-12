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Гигантскую розу разглядели вокруг сверхмассивной черной дыры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ESO

Европейская Южная Обсерватория опубликовала на своем сайте фотографию «космической розы» — кольцеобразной вспышки звездообразования вокруг сверхмассивной черной дыры в ядре галактики

Наблюдения велись с использованием приемника MUSE на так называемом «Очень Большом телескопе». Специалисты изучали спиральную галактику NGC 1097, которая располагается в созвездии Печи на расстоянии приблизительно 45 миллионов световых лет от нас.

В центре галактики находится сверхмассивная черная дыра, которая аккумулирует пыль и газ из окружающих областей. В ходе этого процесса вещество ядра разогревается и образует вокруг черной дыры аккреционный диск.

Отмечается, что находящаяся в этой области пыль разогревается, что провоцирует ускорение процессов звездообразования. Вокруг черной дыры формируется своеобразное звездное кольцо, излучающее в окружающую область пространства огромное количество энергии.

Размер гигантской «космической розы» составляет около 5000 световых лет в поперечнике. При этом сама галактика NGC 1097 занимает пространство в десятки тысяч световых лет.

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