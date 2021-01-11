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Школьники Забайкалья вышли на очное обучение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Школьники и студенты средних профессиональных учреждений Забайкалья после зимних каникул возвращаются к очной форме обучения с понедельника, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Учебный год в 2020 году в Забайкалье начался очно. Но в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в конце октября детей отправили на каникулы, затем продлили их, а после перевели на частичное дистанционное обучение. После январских каникул власти решили отменить дистанционку в школах.

«Школы и учреждения среднего профессионального образования начинают работать очно в соответствии с утвержденными графиками учебного процесса, с соблюдением всех мер профилактики», — сообщила министр образования и науки Забайкалья Наталья Бянкина.

Как пояснила министр, обучающиеся и сотрудники учебных заведений также должны соблюдать все меры безопасности. Не отменяются регулярная дезинфекция и проветривание. Во время дней, когда проводится дезинфекция, обучение будет проводиться дистанционно один или два раза в неделю.

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