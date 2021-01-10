Космонавт сфотографировал зимние сибирские города с МКС

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков открыл рубрику «Новогодняя Россия», где разместил снимки зимних городов с борта МКС. В кадр попали три сибирских города — Иркутск, Красноярск и Чита.

«Портреты» городов космонавт выложил на своей странице в Instagram. Читу он назвал городом, отличающимся суровым климатом. Но, по словам Кудь-Сверчкова, выглядит город стройно и красиво, потому что план городской застройки в свое время создавался настоящими специалистами. А исторический центр Читы неплохо сохранился до наших дней.

Красноярск он назвал крупнейшими культурным, образовательным, экономическим и промышленным центром Восточной Сибири и Дальнего Востока. А Иркутск — одним из наиболее развитых и густонаселенных городов не только Сибири, но и всей России.

«Интересен не только сам город — отсюда можно отправиться в невероятное путешествие по региону: например, к озеру Байкал или в Восточные Саяны. Я бывал здесь не раз и с удовольствием приеду еще!» — резюмировал космонавт.