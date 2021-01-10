НАВЕРХ

Космонавт сфотографировал зимние сибирские города с МКС

Источник:
Sibnet.ru
372 0
Фото: Красноярск © instagram.com/kudsverchkov

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков открыл рубрику «Новогодняя Россия», где разместил снимки зимних городов с борта МКС. В кадр попали три сибирских города — Иркутск, Красноярск и Чита.

«Портреты» городов космонавт выложил на своей странице в Instagram. Читу он назвал городом, отличающимся суровым климатом. Но, по словам Кудь-Сверчкова, выглядит город стройно и красиво, потому что план городской застройки в свое время создавался настоящими специалистами. А исторический центр Читы неплохо сохранился до наших дней.

Красноярск он назвал крупнейшими культурным, образовательным, экономическим и промышленным центром Восточной Сибири и Дальнего Востока. А Иркутск — одним из наиболее развитых и густонаселенных городов не только Сибири, но и всей России.

«Интересен не только сам город — отсюда можно отправиться в невероятное путешествие по региону: например, к озеру Байкал или в Восточные Саяны. Я бывал здесь не раз и с удовольствием приеду еще!» — резюмировал космонавт.

Еще по теме
Илон Маск продаст имущество ради колонизации Марса
Новогодние Иркутск и Красноярск сфотографировали из космоса
Российские ученые нашли «порталы» в другие районы Вселенной
Сибирские ученые уточнят карту Венеры для Роскосмоса и NASA
смотреть все
Сибирь #Космос
КАРТИНА ДНЯ
•
Падение Boeing 737 в Индонезии стало первой крупной катастрофой года
•
Экономист оценил потери от каникул в триллионы рублей
•
Ким Чен Ын включил Россию в число друзей
•
Новый дорожный знак появится на российских дорогах
Подробности
•
Январские выходные: когда выходим на работу
•
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
•
Самые ожидаемые игры 2021 года
•
Евро против доллара: какую валюту покупать в 2021 году
Как это работает
•
Дешево и честно: лучшие бюджетные смартфоны 2020 года
•
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
КУЛЬТГИД
Гадаем на фильмах: что ждет в 2021 году?
06.01.2021 15:27
Стоит пересмотреть: лучшие фильмы 2020 года
05.01.2021 01:18
Пять интересных сериалов, которые можно посмотреть за день
03.01.2021 14:11
Книги 2020 года, которые нельзя пропустить
06.01.2021 12:34
Самое популярное
Заработал новый штраф для автомобилистов
8460
Игроки World of Tanks получили новые тяжелые танки
4871
Зодиак перемен: год неожиданностей наступил для Стрельцов
3687
Кому Бык подарит удачу: полный восточный гороскоп
3097
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Падение Boeing 737 в Индонезии стало первой крупной катастрофой года
•
Экономист оценил потери от каникул в триллионы рублей
•
Ким Чен Ын включил Россию в число друзей
•
Новый дорожный знак появится на российских дорогах
Как это работает
•
Дешево и честно: лучшие бюджетные смартфоны 2020 года
•
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Sibnet.Ru
Топ комментариев

antibacila

Да ладно, все продаем за границу, у меня в городишке 30000 человек население, в пекарне используют пальмовое...

EvgenAEY

во первых потери отсамоизоляции в разы крупнее, а кто-то на эти праздники и не отдыхал вообще. А вот...

Nik3316

в СССР таких запчастей не было, это серия для коллекционеров... хотя тебе все равно где свои три фразы...

kygear

Лес исправно и без перерыва на обед вывозится :как и нефть газ и драг металлы.

vituss

"в январе объем производства в стране на 10-15% меньше, чем в декабре", - производства чего? пива? так...