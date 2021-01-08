Дайверы Алтайского заповедника отметили Новый год под водой

Дайверы Алтайского заповедника Роман Воробьёв и Татьяна Клименко встретили Новый год под водой Телецкого озера и показали снимки получившегося праздника.

«Встреча нового года под водой не является редкостью у дайверов, все таки "как новый год встретишь, так его и... ". Предыдущий год был скажем так... нескучным, и отправить его в прошлое надо тоже неординарно. Тем более, что у нас есть такая роскошь, как огромный незамерзающий водоем в 100 метрах от дома», – цитирует заповедник сотрудников.

На глубине пять метров они установили искусственную елку, а ровно в полночь совершили праздничное погружение.

«Дайверов сопровождал лунный свет и температура воздуха -20°С. Российское "шампанское" вперемешку с телецкой водой (закуска из фито- и зоопланктона прилагается). Ну а какой Новый Год без гостей?! Двум маленьким щукам стало слало интересно посмотреть, что вытворяют эти ненормальные и отведать гольянов подсвеченных нашими фонарями», – рассказали дайверы.

Всех, кто пожелает встретить следующий Новый год не по шаблону, они пригласили присоединиться к ним и добавили, что не стоит забывать про Старый новый год.