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Бесплатные фильмы про зомби появились в подборке Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Ходячие мертвецы»

Почти 40 фильмов и сериалов вошли в зомби-подборку онлайн-кинотеатра Wink, больше половины картин из коллекции можно посмотреть бесплатно.

В подборке — фильмы и сериалы про живых мертвецов разных жанров: ужасы, комедии, пародии и даже мелодрамы. Есть фильмы про зомби 2020 года, например, «Поезд в Пусан 2: Полуостров». Также здесь можно найти все фильмы франшизы «Обитель зла».

Посмотреть фильмы в Wink бесплатно можно по специальному промокоду, который сделает доступной коллекцию из 30 тысяч фильмов и сериалов и 120 телеканалов. 

Для подключения пакета нужно сначала пройти бесплатную регистрацию в видеосервисе. А затем в разделе меню «Мое» активировать полученный промокод. Воспользоваться им можно до 31 января, с момента подключения подписка будет действовать 30 дней и отключится самостоятельно.

Вот несколько фильмов из подборки про зомби, который можно посмотреть бесплатно: «Я — легенда», «Кутис», «Рассвет мертвецов», «Тепло наших тел», «Поезд в Пусан», «Голодные Z», «Нулевой пациент», «Убивая мертвецов», «Резня зомби».

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EvgenAEY

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kygear

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vituss

"в январе объем производства в стране на 10-15% меньше, чем в декабре", - производства чего? пива? так...

1voland1

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