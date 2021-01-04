Швейцарский журналист познал «феномен русской дачи»

Журналист швейцарского телеканала SRF Давид Науэр побывал на российских дачах и попытался объяснить этот культурный и социальный «феномен».

Науэр посетил несколько дачных поселков в Подмосковье. «Дома окружены высокими глухими заборами. Но если попадаешь на участки, то видишь ухоженные сады, детские бассейны, цветники. Маленький мир обычных людей», — описал он дачи в материале на SRF.

Журналист пообщался с владельцами подмосковных дач и пришел к выводу, что многие «сбегают» туда от тесноты городских квартир, российской реальности и городского зноя.

Также дача навевает россиянам сентиментальные мысли, является источником вдохновения и «культурным феноменом». При этом дачники — образцовые граждане, которые в 90-е спасались, выращивая урожай, а сейчас не хотят смены политического режима, так как боятся потери собственности.

«Дача — это больше, чем просто летний домик. Она — место, куда можно убежать. Она — воспоминание о детстве, место, где ты счастлив. Это другая, лучшая Россия», — заключил автор материала.