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Группа Little Big перепела песню «Mamma Maria» в своем стиле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © littlebigband, instagram.com/littlebigband

Группа Little Big поздравила поклонников с Новым годом песней «Mamma Maria», которую российские музыканты исполнили в своем стиле.

«Отметьте своих друзей, чтобы подбодрить их», — написали музыканты Little Big под опубликованным видео с песней в Instagram.

Песня «Mamma Maria», исполненная в 1982 году итальянской группой «Ricchi e Poveri», очень популярна. Текст состоит из музыкального, кантабельного и танцевального стишка с припевом, он очень хорошо запоминается из-за повтора слога («Ма-ма-ма-мам-ма- ma-ria-ma»).

История предполагает, что «Мама Мария» может быть волшебницей, которая видит будущее через звезды. Поэтому клиенты этой волшебницы, не полностью доверяя ее словам, идут к ней и фантазируют о своем будущем в надежде встретить настоящую любовь.

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